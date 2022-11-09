Следствие атаки российских дронов-камикадзе. Фото: Валентин Резниченко в Facebook

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Ракурс

Дніпропетровська область опинилася під масованою атакою дронів-камікадзе іранського виробництва.

Ворожа атака безпілотників відбулася вночі 9 листопада. П’ять ударних БПЛА знищили системи протиповітряної оборони. Однак є і влучання — у Дніпрі під удар потрапило логістичне підприємство. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив у Facebook.

Внаслідок вибухів поранення дістали четверо працівників підприємства. Всі у важкому стані були госпіталізовані.

Крім того, атака дронів спричинила сильну пожежу, горіло на понад 3 тис. кв. м. Вогнеборці полум’я уже приборкали, але склади підприємства зруйновані.

Також окупанти застосували реактивні системи залпового вогню «Град» та важку ствольну артилерію для обстрілів Нікопольського району. Постраждали Мирівська та Марганецька громади, але люди вціліли. У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та приватне підприємство.

Нагадаємо, британські ЗМІ повідомили, що росія розрахувалася з Іраном за дрони-камікадзе 140 млн євро готівкою і захопленою в Україні американською та британською зброєю.