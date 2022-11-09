рф создает подразделения операторов дронов-камикадзе. Фото:

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Ракурс

Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України.

Режим лукашенка надає країні-агресору інфраструктуру, територію та повітряний простір. Також у білорусі триває формування російсько-білоруського угрупування військ. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 9 листопада.

Військові зазначають, що бійці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади білоруських зс у якості «братської» допомоги закупили для потреб окупантів із 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії збройних сил російської федерації до 100 комплектів індивідуальних аптечок, розвантажувальних жилетів та іншого екіпірування.

Крім того, в складі прикордонних військ білорусі створюються підрозділи операторів ударних безпілотників.

А білоруські силовики ще завзятіше стали шукати й затримувати громадян, які підтримують Україну у війні з росією чи критикують владу.

У Генштабі додали, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка спостерігається без суттєвих змін.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що рф могла перекинути гіперзвукові ракети «Кинджал» до білорусі. На білоруському аеродромі «Мачулищи» припарковані два винищувачі МіГ-31К, які здатні нести такі ракети, а біля літаків зберігався контейнер, який, ймовірно, пов’язаний з цими балістичними снарядами.