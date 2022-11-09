россия потеряла половину своих танков в Украине. Фото: Генштаб

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Ракурс

Країна-агресор росія могла втратити половину своїх основних бойових танків у війні проти України.

Більшість своїх високоточних боєприпасів москва теж вже використала. З початку 24 лютого рф зазнала десятків тисяч втрат з початку війни в лютому. Це набагато більше, ніж Радянський Союз втратив в Афганістані. Крім того, санкції та експортний контроль дуже ускладнять їм відновлення своєї армії до того, як це було до вторгнення в Україну. Про це заявив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль, повідомляє CNN.

Вони, ймовірно, втратили половину своїх основних бойових танків у всій російській армії… Понад 80% їх сухопутних військ загрузли в Україні, — зазначив він.

У Пентагоні вважають, що російський диктатор володимир путін розпочав цю війну, щоб «знищити Україну як незалежну, суверенну демократичну країну», але зазнав краху.

путін зазнав невдачі… Росія вийде з цієї війни слабшою, ніж вона була, — вважає Каль.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україні ЗСУ ліквідували майже 78 тис. ворожих солдатів та офіцерів. Також українські військові спопелили 2 тис. 801 російський танк та 5 тис. 666 бронемашин різних типів.

Джерело: CNN