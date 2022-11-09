Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия обстрела в селе Нововоскресенское. Фото: Кирилл Тимошенко

Оккупанты уничтожали село на Херсонщине, есть жертва (ФОТО)

9 ноя 2022, 12:19
999

Російські воєнні злочинці продовжують обстрілювати мирні українські села.





Так, у Херсонській області ворог всю ніч нищив село Нововоскресенське. Ворожі снаряди влучили в житловий будинок, через що одна людина загинула, а одна дістала травми. Про це 9 листопада заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив у Telegram.

Як відомо, село Нововоскресенське Нововоронцовської селищної громади на Херсонщині звільнили від окупантів місяць тому — з 4 на 5 жовтня. Під окупацією село було пів року.

До війни у цьому населеному пункті мешкали близько 1 тис. 600 осіб, а зараз 500−550 людей. У селі відсутня електроенергія і газопостачання, бо пошкоджені лінії та водогін.

Наслідки обстрілу в селі Нововоскресенське. Фото: Кирило Тимошенко

Наслідки обстрілу в селі Нововоскресенське. Фото: Кирило Тимошенко

Наслідки обстрілу в селі Нововоскресенське. Фото: Кирило Тимошенко

Нагадаємо, окупанти обстріляли Запорізький район зенітними ракетами С-300, під ворожий вогонь потрапило село Лежине. Також під обстрілами була Степненська ОТГ. Там від ракет постраждав приватний сектор та фермерське господарство.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров