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Ракурс
Наслідки обстрілу в селі Нововоскресенське. Фото: Кирило Тимошенко

Окупанти знищували село на Херсонщині, є жертва (ФОТО)

9 лис 2022, 12:19
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Російські воєнні злочинці продовжують обстрілювати мирні українські села.





Так, у Херсонській області ворог всю ніч нищив село Нововоскресенське. Ворожі снаряди влучили в житловий будинок, через що одна людина загинула, а одна дістала травми. Про це 9 листопада заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив у Telegram.

Як відомо, село Нововоскресенське Нововоронцовської селищної громади на Херсонщині звільнили від окупантів місяць тому — з 4 на 5 жовтня. Під окупацією село було пів року.

До війни у цьому населеному пункті мешкали близько 1 тис. 600 осіб, а зараз 500−550 людей. У селі відсутня електроенергія і газопостачання, бо пошкоджені лінії та водогін.

Наслідки обстрілу в селі Нововоскресенське. Фото: Кирило Тимошенко

Наслідки обстрілу в селі Нововоскресенське. Фото: Кирило Тимошенко

Наслідки обстрілу в селі Нововоскресенське. Фото: Кирило Тимошенко

Нагадаємо, окупанти обстріляли Запорізький район зенітними ракетами С-300, під ворожий вогонь потрапило село Лежине. Також під обстрілами була Степненська ОТГ. Там від ракет постраждав приватний сектор та фермерське господарство.

Джерело: Ракурс


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