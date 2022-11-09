Окупанти не відремонтують Кримський міст до вересня. Фото:

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Російська влада намагається відновити пошкоджений вибухом Кримський міст, але окупанти навряд чи зможуть завершити ремонт до вересня 2023 року.

У вівторок, 8 листопада, загарбники закрили автомобільну частину Кримського мосту, щоб встановити там заміну 64-метрового прольоту. Проте для заміни пошкоджених ділянок дороги знадобиться ще три прольоти. Про це 9 листопада повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Проросійська «влада Криму» заявила, що встановить зруйновані прольоти до 20 грудня. Однак російському диктатору володимиру путіну повідомили «неприємні» новини — через роботи на іншій проїжджій частині дорожній рух буде перекритий до березня 2023 року. У розвідці вважають, що росіяни запланували до вересня наступного року замінити пошкоджене залізничне полотно.

Зараз на залізничній ділянці Керченського мосту відкрита одна колія, але рух залізничного транспорту залишається обмеженим. Ремонтні роботи будуть сильно залежати від погоди взимку.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту пролунав потужний вибух, після цього залізничну колію, яка прокладена через міст, охопила масштабна пожежа — загорілися цистерни з паливом. Також вибух призвів до обвалення двох прольотів автомобільного полотна гілки.

В Офісі президента України припустили, що вибух на мосту — результат конфлікту між російською фсб та міноборони рф.