Наслідки вибухів на Дніпропетровщині. Фото голови Дніпропетовської ОВА Валентина Резніченка

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Ракетний удар вранці 8 листопада було завдано окупантами по Запорізькому району.

Росіяни використали для обстрілу зенітні ракети С-300, під ворожий вогонь о 4.30 потрапило село Лежине. Також під обстрілами була Степненська ОТГ Запорізького району. Там від ракет постраждав приватний сектор. А також фермерське господарство. На щастя, ніхто не постраждав. Про це заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив у Telegram.

Загалом упродовж доби в Запорізькій області було зафіксовано 74 обстріли, з яких 58 прийшлися по об'єктах цивільної інфраструктури у 17 населених пунктах.

Також ворог у ніч на 8 листопада атакував Дніпропетровську область. За інформацією голова ОВА Валентина Резніченка, з «Градів» росіяни гатили по Марганецькій та Нікопольській громадах. Зокрема, у Нікополі ворожі снаряди понівечили близько десятка багатоповерхових і приватних будинків, два промислові підприємства, лікарню, школу, профтехучилище, автівки та газовід. Від прильотів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 7 листопада російські загарбники випустили чотири ракети по місту Краматорську Донецької області. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.