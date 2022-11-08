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Ракурс
Наслідки вибухів на Дніпропетровщині. Фото голови Дніпропетовської ОВА Валентина Резніченка

рф обстріляла ракетами Запорізьку область, а «Градами» — Дніпропетровщину

8 лис 2022, 09:21
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Ракетний удар вранці 8 листопада було завдано окупантами по Запорізькому району.





Росіяни використали для обстрілу зенітні ракети С-300, під ворожий вогонь о 4.30 потрапило село Лежине. Також під обстрілами була Степненська ОТГ Запорізького району. Там від ракет постраждав приватний сектор. А також фермерське господарство. На щастя, ніхто не постраждав. Про це заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив у Telegram.

Загалом упродовж доби в Запорізькій області було зафіксовано 74 обстріли, з яких 58 прийшлися по об'єктах цивільної інфраструктури у 17 населених пунктах.

Наслідки вибухів на Запоріжжі. Фото голови Запорізької ОВА Олександра Старуха

Також ворог у ніч на 8 листопада атакував Дніпропетровську область. За інформацією голова ОВА Валентина Резніченка, з «Градів» росіяни гатили по Марганецькій та Нікопольській громадах. Зокрема, у Нікополі ворожі снаряди понівечили близько десятка багатоповерхових і приватних будинків, два промислові підприємства, лікарню, школу, профтехучилище, автівки та газовід. Від прильотів ніхто не постраждав.

Наслідки вибухів на Дніпропетровщині. Фото голови Дніпропетовської ОВА Валентина Резніченка

Наслідки вибухів на Дніпропетровщині. Фото голови Дніпропетовської ОВА Валентина Резніченка

Наслідки вибухів на Дніпропетровщині. Фото голови Дніпропетовської ОВА Валентина Резніченка

Нагадаємо, 7 листопада російські загарбники випустили чотири ракети по місту Краматорську Донецької області. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Джерело: Ракурс


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