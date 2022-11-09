рф втратила половину своїх танків в Україні — Міноборони СШАhttps://racurs.ua/ua/n176625-rf-vtratyla-polovynu-svoyih-tankiv-v-ukrayini-minoborony-ssha.htmlРакурс
Країна-агресор росія могла втратити половину своїх основних бойових танків у війні проти України.
Більшість своїх високоточних боєприпасів москва теж вже використала. З початку 24 лютого рф зазнала десятків тисяч втрат з початку війни в лютому. Це набагато більше, ніж Радянський Союз втратив в Афганістані. Крім того, санкції та експортний контроль дуже ускладнять їм відновлення своєї армії до того, як це було до вторгнення в Україну. Про це заявив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль, повідомляє CNN.
Вони, ймовірно, втратили половину своїх основних бойових танків у всій російській армії… Понад 80% їх сухопутних військ загрузли в Україні, — зазначив він.
У Пентагоні вважають, що російський диктатор володимир путін розпочав цю війну, щоб «знищити Україну як незалежну, суверенну демократичну країну», але зазнав краху.
путін зазнав невдачі… Росія вийде з цієї війни слабшою, ніж вона була, — вважає Каль.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україні ЗСУ ліквідували майже 78 тис. ворожих солдатів та офіцерів. Також українські військові спопелили 2 тис. 801 російський танк та 5 тис. 666 бронемашин різних типів.
Джерело: CNN