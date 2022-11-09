Кремль опять заявил о переговорах с Украиной — на этот раз «с учетом текущего момента»

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У росії вкотре заговорили про переговори з Україною.

Зокрема, 9 листопада речниця МЗС рф марія захарова заявила, нібито про готовність країни-агресорки говорити з українською державою «з урахуванням реалій, що зараз складаються».

Ми, як і раніше, відкриті до переговорів. Ми ніколи не відмовлялися від них. Ми готові їх вести, зрозуміло з урахуванням тих реалій, які складаються зараз, — сказала Захарова.

Раніше заступник голови російського МЗС Андрій Руденко запевнив, що Москва не ставить Києву жодних умов для переговорів.

Видання Politico з посиланням на двох співрозмовників повідомило, що вплив Білого дому дещо пом’якшив позицію Володимира Зеленського про переговори з росією за каденції путіна.

На початку тижня Зеленський називав пʼять умов для переговорів, зокрема, відновити територіальну цілісність, покарати за воєнні злочини та виплатити Україні репарації. На відміну від попередніх заяв Зеленський не сказав про те, що путін має піти з посади, перш ніж переговори можуть відбутися.

Співрозмовники видання вважають, що зміна в риториці відбулася після кількох днів переговорів між Києвом і Вашингтоном та після особистого візиту в Україну радника з національної безпеки Байдена Джейка Саллівана.

Американські чиновники не говорили Зеленському прямо, щоб він змінив позицію, але передали, що Київ має показати готовність розумно і мирно закінчити війну. Вони вважають, що це покаже, що саме Україна, а не росія, хоче закінчити війну.

Задля переговорів з Україною росія намагається тиснути на міжнародну спільноту. Про це представник розвідки Вадим Скібіцький заявив виданню La Repabblica коментуючи звинувачення країни-терориста у планах України застосувати «брудну бомбу».

Це підготовлена на високому рівні інформаційна кампанія, яка дуже тривожна. Це нагадує мені позицію росії щодо застосування хімічної зброї в Сирії та Лівії, і ми знаємо, як це було. Для цього ми запрошуємо представників МАГАТЕ перевірити всі наші об'єкти, включно з Чорнобилем, де в радянські часи виробляли плутоній для військових потреб. Мета кампанії — тиснути на міжнародне співтовариство, щоб змусити нас вести переговори. Це їхній старий спосіб підходу: коли вони вже не знають, що робити, вони підіймають питання ядерної та хімічної зброї, — підсумував представник воєнної розвідки України.

Про те, що партнери не схиляють Україну до переговорів з рф повідомили 9 листопада джерела УП, наближені до Банкової, та у дипломатичних колах.

Вони не схиляють до переговорів, а просто говорять, що «бажано посилати росіян не так категорично», щоб європейцям було спокійніше жити, — каже високопоставлений співрозмовник.

Насправді нічого серйозного не відбувається. Є дуже туманні розмови про те, як рухатися далі, — пояснюють інші співрозмовники, залучені у міжнародні переговори.

За даними УП, станом на зараз не відбувається жодних підготовчих робіт щодо можливих переговорів з рф.

Раніше Держдеп підтвердив, що США і росія готують переговори щодо контролю над ядерною зброєю. Представники двох держав незабаром зустрінуться та обговорять відновлення інспекцій в рамках нового Договору про скорочення та обмеження ядерних озброєнь (СНО).

Комісія, яка має збиратися двічі на рік, востаннє збиралася в жовтні 2021 року, незадовго до того, як рф почала перекидати війська до свого кордону з Україною.

У серпні росія призупинила співпрацю з інспекціями в рамках договору, звинувативши в цьому обмеження на поїздки, введені через вторгнення в Україну. Хоча США заявляли, що це не перешкоджає їм проводити інспекції.

Вашингтон сподівається на «конструктивну сесію», але дата та місце проведення зустрічі поки що невідомі.