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Ракурс
Рашисты похитили семь православных икон, фото: Центр национального сопротивления

Рашисты похитили старинные иконы из церкви в Энергодаре

10 ноя 2022, 18:37
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У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області рашисти вивезли з української православної церкви сім православних ікон кінця XVIII — початку XIX століття.





Про це сьогодні, 10 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що рашисти фактично самостійно зізналися у скоєнні цього злочину.

Росіяни заявили про запобігання «незаконній спробі» вивезення семи православних ікон, які були знайдені в Енергодарі в православній церкві України. Церковні цінності, яке належать релігійній громаді, окупанти нібито передали до Мелітопольського державного краєзнавчого музею, — наголошують у ЦНС. — Вивіз ікон до музею, за фактом означає подальший їх вивіз до рф.

У ЦНС наголошують, що росіяни водночас також активно грабують музейні фонди України.

Так, були пограбовані музеї Криму, Донеччини, Херсонщини, Луганщини й ті ж музеї Мелітополя, — наголошують у Центрі національного спротиву.

Рашисти викрали сім православних ікон, фото: Центр національного спротиву

Источник: Ракурс


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