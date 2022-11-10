Рашисты похитили старинные иконы из церкви в Энергодаре

Рашисты похитили семь православных икон, фото: Центр национального сопротивления

https://racurs.ua/n176674-rashisty-pohitili-starinnye-ikony-iz-cerkvi-v-energodare.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області рашисти вивезли з української православної церкви сім православних ікон кінця XVIII — початку XIX століття.

Про це сьогодні, 10 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що рашисти фактично самостійно зізналися у скоєнні цього злочину.

Росіяни заявили про запобігання «незаконній спробі» вивезення семи православних ікон, які були знайдені в Енергодарі в православній церкві України. Церковні цінності, яке належать релігійній громаді, окупанти нібито передали до Мелітопольського державного краєзнавчого музею, — наголошують у ЦНС. — Вивіз ікон до музею, за фактом означає подальший їх вивіз до рф.

У ЦНС наголошують, що росіяни водночас також активно грабують музейні фонди України.