Рашисти викрали старовинні ікони з церкви в Енергодарі

Рашисти викрали старовинні ікони з церкви в Енергодаріhttps://racurs.ua/ua/n176674-rashysty-vykraly-starovynni-ikony-z-cerkvy-v-energodari.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області рашисти вивезли з української православної церкви сім православних ікон кінця XVIII — початку XIX століття.
Про це сьогодні, 10 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що рашисти фактично самостійно зізналися у скоєнні цього злочину.
Росіяни заявили про запобігання «незаконній спробі» вивезення семи православних ікон, які були знайдені в Енергодарі в православній церкві України. Церковні цінності, яке належать релігійній громаді, окупанти нібито передали до Мелітопольського державного краєзнавчого музею, — наголошують у ЦНС. — Вивіз ікон до музею, за фактом означає подальший їх вивіз до рф.
У ЦНС наголошують, що росіяни водночас також активно грабують музейні фонди України.
Так, були пограбовані музеї Криму, Донеччини, Херсонщини, Луганщини й ті ж музеї Мелітополя, — наголошують у Центрі національного спротиву.