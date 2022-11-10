Украинские военные освободили Николаевщину, фото: Снегиревский городской совет

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Ракурс

Українців закликають не поспішати повертатися до деокупованих населених пунктів Півдня.

Про це сьогодні, 10 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Ті люди, які виїжджали раніше зі Снігурівки, з інших населених пунктів не поспішайте повертатися. Ще рано, — наголошує Кім. — Ті, хто працював на комунальні служби, зв’язуйтесь зі своїми керівниками напрямків, тому що ми готуємо повернення туди всього адміністративного персоналу, щоб звільнені населені пункти могли функціонувати повноцінно.

Кім зазначив, що наразі продовжує зберігатися режим тиші щодо ситуації на фронті.

Продовжуємо мовчати, бо все це справа військових, — наголошує він. — Жодні групи, делегації, журналісти — не допускаються у звільнені села. Ексклюзивне право знімати відео зараз у ЗСУ.

Нагадаємо, народний депутат із «Голосу» Роман Костенко, який бере участь в бойових діях на півдні України, сьогодні повідомив про звільнення останнього утримуваного окупантами міста Миколаївської області.