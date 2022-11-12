Американские медиа раскрыли возможные направления дальнейшего наступления ВСУ

https://racurs.ua/n176728-amerikanskie-media-raskryli-vozmojnye-napravleniya-dalneyshego-nastupleniya-vsu.html

Ракурс

Україна не демонструє потягу до перемир’я і має намір продовжувати контрнаступ.

Про це пише американське видання The New York Times.

Один з імовірних напрямків — у Запорізькій області у бік Мелітополя.

Багато аналітиків і дипломатів припускають, що взимку може бути пауза у великих бойових діях і навіть у мирних переговорах, але після витіснення росіян з Херсона Україна не бажає зупинятися, — аналізує газета.

За її даними, «є все більше натяків від військ на місцях та близьких до них добровольців, що українці готуються до нового сухопутного наступу між цими двома фронтами — на південь через Запорізьку область у бік Мелітополя».

Інший ймовірний напрямок наступу ЗСУ — місто Сватове в Луганській області, навколо якого останній місяць точаться бої.

Втім, не виключено, що на зимовий період сторони можуть взяти оперативну паузу «через складні брудні, вологі та холодні умови».

А Херсонський фронт, який тепер проходить берегами Дніпра, швидше за все буде зупинено, вважають військові експерти, опитані виданням.