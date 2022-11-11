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Мы не будем замораживать войну, мы не холодильная камера — Данилов
Мы не будем замораживать войну, мы не холодильная камера — Даниловhttps://racurs.ua/n176721-my-ne-budem-zamorajivat-voynu-my-ne-holodilnaya-kamera-danilov.htmlРакурс
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не планує «заморожувати» війну після деокупації Херсона.
Ми не холодильна камера. Ми маємо звільняти наші території незалежно від погоди, незалежно від пори року. Жодної зупинки ми припускати не можемо, бо там наші люди, ми бачимо, як вони страждають, — заявив він 11 листопада в ефірі телеканалу «Рада».
Для остаточної перемоги, зауважив секретар РНБО, «Україні потрібні більші обсяги постачання зброї».
Це питання, додав він, обговорюється на кожному засіданні Ставки Верховного головнокомандувача.
Зараз до України надходить сучасне озброєння, і наступний «Рамштайн-7» буде для нашої країни результативним, як і попередні, — переконаний Данілов.
Коментуючи відхід окупантів на Херсонщині, секретар РНБО зазначив, що останні 7−8 засідань Ставки Верховного головнокомандувача були присвячені саме Херсонському напрямку.
При відході з Херсонщини, констатував Данілов, «окупанти використовують тактику випаленої землі, воюючи з цивільним населенням і знищуючи критичну інфраструктуру, але ми все відбудуємо», — зазначив він.
Величезна територія Херсонщини замінована росіянами, додав Данілов
Те, що стосується інфраструктури, вони нищать все, що можна нищити. І на превеликий жаль, ми наразі можемо підтвердити — величезна територія є замінована. Більш того, ми не виключаємо, що є закладені великі «фугаси». І тому дуже обережно треба населенню ставитися до цього питання. І до того часу, поки наші Збройні сили, наші військові не дадуть добро на повернення в ті населені пункти, які кожного дня вони звільняють, на жаль, поки що туди повертатися населенню ми не радимо. Тому що має бути чиста територія від мін, від вибухових речей. Це велика робота для наших хлопців і дівчат, які займаються цією роботою, — повідомив секретар РНБО.
Спеціальні підрозділи Сил оборони 11 листопада зайшли в Херсон, українські військові на підступах до міста. В Херсоні проводиться зачистка від залишків російських військ. Повертатись в місто можна лише після дозволу військових.
У місті залишаються військові РФ після відступу російської армії на лівий берег. Вони перевдягаються у цивільне і переховуються. На лівому березі російські військові окопуються та роблять захисні споруди для оборони.
Під час відводу військ з Херсона російська армія підірвала чотири теплові котельні у місті. У Херсоні обвалився Антонівський міст. Кілька прольотів упали в воду.
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