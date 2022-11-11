Величезна територія Херсонщини замінована росіянами, додав Данілов

Те, що стосується інфраструктури, вони нищать все, що можна нищити. І на превеликий жаль, ми наразі можемо підтвердити — величезна територія є замінована. Більш того, ми не виключаємо, що є закладені великі «фугаси». І тому дуже обережно треба населенню ставитися до цього питання. І до того часу, поки наші Збройні сили, наші військові не дадуть добро на повернення в ті населені пункти, які кожного дня вони звільняють, на жаль, поки що туди повертатися населенню ми не радимо. Тому що має бути чиста територія від мін, від вибухових речей. Це велика робота для наших хлопців і дівчат, які займаються цією роботою, — повідомив секретар РНБО.

Спеціальні підрозділи Сил оборони 11 листопада зайшли в Херсон, українські військові на підступах до міста. В Херсоні проводиться зачистка від залишків російських військ. Повертатись в місто можна лише після дозволу військових.

У місті залишаються військові РФ після відступу російської армії на лівий берег. Вони перевдягаються у цивільне і переховуються. На лівому березі російські військові окопуються та роблять захисні споруди для оборони.

Під час відводу військ з Херсона російська армія підірвала чотири теплові котельні у місті. У Херсоні обвалився Антонівський міст. Кілька прольотів упали в воду.