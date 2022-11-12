Американські медіа розкрили імовірні напрямки подальшого наступу ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n176728-amerykanski-media-rozkryly-imovirni-napryamky-podalshogo-nastupu-zsu.html

Ракурс

Україна не демонструє потягу до перемир’я і має намір продовжувати контрнаступ.

Про це пише американське видання The New York Times.

Один з імовірних напрямків — у Запорізькій області у бік Мелітополя.

Багато аналітиків і дипломатів припускають, що взимку може бути пауза у великих бойових діях і навіть у мирних переговорах, але після витіснення росіян з Херсона Україна не бажає зупинятися, — аналізує газета.

За її даними, «є все більше натяків від військ на місцях та близьких до них добровольців, що українці готуються до нового сухопутного наступу між цими двома фронтами — на південь через Запорізьку область у бік Мелітополя».

Інший ймовірний напрямок наступу ЗСУ — місто Сватове в Луганській області, навколо якого останній місяць точаться бої.

Втім, не виключено, що на зимовий період сторони можуть взяти оперативну паузу «через складні брудні, вологі та холодні умови».

А Херсонський фронт, який тепер проходить берегами Дніпра, швидше за все буде зупинено, вважають військові експерти, опитані виданням.

Секретар РНБО Олексій Данілов 11 листопада заявив, що Україна не планує «заморожувати» війну після деокупації Херсона.