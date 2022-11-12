Россияне взорвали телебашню, убегая из Херсона, фото - Вгору

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Ракурс

Російські окупанти підірвали телевежу, тікаючи з Херсона.

Про ймовірну диверсію в обласному центрі повідомлялося за кілька днів до його звільнення. Коли українські підрозділи увійшли до міста, з’ясувалося, що це правда.

Телевежа у Херсоні дійсно була підірвана. Вона лежить на землі. Це відповідає дійсності. Зараз відбувається кроки по відновленню нашого зв’язку. Тому що окупанти знищили повністю локації, де були потужні наші зв’язкові станції. Зараз буде відновлення, — у коментарі «Суспільному» сказала начальниця ВА Галина Лугова.

У Херсоні також відсутня електрика, підірвані котельні та мости через Дніпро.

Енергетики кажуть, що на відновлення подачі струму може знадобитися місяць.