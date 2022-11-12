Бабушка передала военным патроны "бить путина" - видео, которое трудно смотреть без слез

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Ракурс

Місцеві зустрічають Збройні сили України на звільнених територіях не тільки з борщами і пиріжками.

Одна бабуся передала військовим чимало патронів. Відповідне відео з’явилося 12 листопада в мережі.

Бийте тих к. цпів, — каже жінка, передаючи оберемок патронів двом українським бійцям. Дивися путіне, як нас зустрічають на рідній землі, — каже на відео один з них.

Нагадаємо, що дідусь у звільненому від російських пройдисвітів селі передав ЗСУ гранатомети.