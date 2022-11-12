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Ракурс
Бабушка передала военным патроны "бить путина" - видео, которое трудно смотреть без слез

Бабушка передала военным патроны «бить путина» — видео, которое трудно смотреть без слез

12 ноя 2022, 14:55
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Місцеві зустрічають Збройні сили України на звільнених територіях не тільки з борщами і пиріжками.





Одна бабуся передала військовим чимало патронів. Відповідне відео з’явилося 12 листопада в мережі.

Бийте тих к. цпів, — каже жінка, передаючи оберемок патронів двом українським бійцям.

Дивися путіне, як нас зустрічають на рідній землі, — каже на відео один з них.

Нагадаємо, що дідусь у звільненому від російських пройдисвітів селі передав ЗСУ гранатомети.

Источник: Ракурс


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