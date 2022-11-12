Ракурсhttps://racurs.ua/
Бабуся передала військовим патрони "бити путіна" - відео, яке важко дивитися без сліз
Бабуся передала військовим патрони «бити путіна» — відео, яке важко дивитися без слізhttps://racurs.ua/ua/n176742-babusya-peredala-viyskovym-patrony-byty-putina-video-yake-vajko-dyvytysya-bez-sliz.htmlРакурс
Місцеві зустрічають Збройні сили України на звільнених територіях не тільки з борщами і пиріжками.
Одна бабуся передала військовим чимало патронів. Відповідне відео з’явилося 12 листопада в мережі.
Бийте тих к. цпів, — каже жінка, передаючи оберемок патронів двом українським бійцям.
Дивися путіне, як нас зустрічають на рідній землі, — каже на відео один з них.
Нагадаємо, що дідусь у звільненому від російських пройдисвітів селі передав ЗСУ гранатомети.
.