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Ракурс
Бабуся передала військовим патрони "бити путіна" - відео, яке важко дивитися без сліз

Бабуся передала військовим патрони «бити путіна» — відео, яке важко дивитися без сліз

12 лис 2022, 14:55
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Місцеві зустрічають Збройні сили України на звільнених територіях не тільки з борщами і пиріжками.





Одна бабуся передала військовим чимало патронів. Відповідне відео з’явилося 12 листопада в мережі.

Бийте тих к. цпів, — каже жінка, передаючи оберемок патронів двом українським бійцям.

Дивися путіне, як нас зустрічають на рідній землі, — каже на відео один з них.

Нагадаємо, що дідусь у звільненому від російських пройдисвітів селі передав ЗСУ гранатомети.

Джерело: Ракурс


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