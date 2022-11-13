Последствия российских обстрелов, фото: Павел Кириленко

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На Донеччині під російський обстріл потрапили лікарня, пологовий будинок та профілакторій у місті Торецьку.

Про це сьогодні, 13 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, опублікувавши фото наслідків обстрілів.

На щастя, обійшлося без постраждалих, але будівлі мають серйозні пошкодження, — зазначає очільник ОВА.

Кириленко наголошує, що рашисти цілеспрямовано б’ють по цивільній інфраструктурі.

Заклади охорони здоров’я, які ми довго будували та відновлювали, вони руйнують в одну мить, — наголошує чиновник. — Ворог прагне зробити життя на Донеччині нестерпним. За всі свої злочини буде відповідати!

Нагадаємо, вчора, 12 листопада, рашисти обстріляли сім населених пунктів Донецької області.