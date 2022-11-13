Количество освобожденных за неделю населенных пунктов Юга назвали в ВСУ

ВСУ освободили ряд населенных пунктов Юга Украины, фото: Херсонский горсовет

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Ракурс

На правому березі Дніпра з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 тис. кв км.

Про це сьогодні, у неділю 13 листопада, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

Зазначається, що на звільнених територіях Миколаївської та Херсонської областей підрозділами Сил оборони проводяться стабілізаційні заходи, зокрема здійснюється розмінування.

Водночас рашисти продовжують оборонні дії та облаштування фортифікаційних споруд на лівому березі Дніпра.

Ворог не припиняє обстрілів позицій наших підрозділів та прилеглих до лінії зіткнення територіальних громад, веде повітряну розвідку. Також продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі, цивільних об'єктах і територіях тилових регіонів, — додають в ОК «Південь».

У ЗСУ наголошують, що на деокупованих територіях потрібно дотримуватися таких правил:

зберігати пильність та обачність;

не наближатися до підозрілих предметів;

не відхилятися від перевірених безпечних маршрутів;

не заходити самостійно у залишені ворогом приміщення без перевірки фахівцями;

спостерігати за поведінкою та діями незнайомих людей — ворог міг залишити диверсійні групи чи поодиноких рашистів для втілення своїх підступних планів у нашому тилу.