На деоккупированных территориях возобновляют мобильную связь

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Ракурс

У Херсоні вже запрацював мобільний зв‘язок.

Про це сьогодні, 13 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомивзаступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Херсон вже з мобільним зв‘язком! В центрі міста на площі біля ОДА вже працює LTE від Київстар. Працюємо далі, — зазначив Тимошенко.

Він також опублікував відео з головою Херсонської ОВА Ярославом Янушевичем, зняте у центрі Херсона та надіслане за допомогою мобільного зв’язку.

Нагадаємо, Херсон було звільнено 11 листопада. Проте через завдані рашистами руйнування у місті відсутні електрика та водопостачання. Крім того, рашисти залишили після себе велику кількість замінованих об'єктів — зокрема, 14 листопада розмінувальні роботи здійснюватимуть у центрі міста.