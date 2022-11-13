Ракурсhttps://racurs.ua/
На деоккупированных территориях возобновляют мобильную связь
В Херсоне заработала мобильная связь (ВИДЕО)https://racurs.ua/n176778-v-hersone-zarabotala-mobilnaya-svyaz-video.htmlРакурс
У Херсоні вже запрацював мобільний зв‘язок.
Про це сьогодні, 13 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомивзаступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Херсон вже з мобільним зв‘язком! В центрі міста на площі біля ОДА вже працює LTE від Київстар. Працюємо далі, — зазначив Тимошенко.
Він також опублікував відео з головою Херсонської ОВА Ярославом Янушевичем, зняте у центрі Херсона та надіслане за допомогою мобільного зв’язку.
Нагадаємо, Херсон було звільнено 11 листопада. Проте через завдані рашистами руйнування у місті відсутні електрика та водопостачання. Крім того, рашисти залишили після себе велику кількість замінованих об'єктів — зокрема, 14 листопада розмінувальні роботи здійснюватимуть у центрі міста.
.