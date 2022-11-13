Российские захватчики стягивают войска в Мелитополь, фото: «Волынь24»

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У Запорізькій області в районі тимчасово окупованого Мелітополя спостерігається нарощення угруповання військ загарбників.

Про це сьогодні, 13 листопада, повідомляється у вечірньому зведення Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що по периметру Мелітополя будуються укріплення та фортифікаційні споруди, цивільним заборонено наближатись до району аеродрому.

Крім того, до Мелітополя прибувають колони з боку окупованого міста Токмак Пологівського району Запорізької області.

З кожним днем у Мелітополі і районі збільшується число військової техніки та живої сили рашистів. Так, мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі повідомляє, що 12 листопада до міста прибула чергова партія мобілізованих росіян.

Після прибуття до Мелітополя мобіки скуповують їжу, цивільний одяг та найбільше алкоголь. Солдати ворожої розуміють, що кожен день на Запорізькій землі може стати для них останнім", — зазначає Федоров.

Водночас на Херсонщині в тимчасово окупованих населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка Херсонської області спостерігається зменшення кількості особового складу противника.

У містах залишається мінімальна кількість окупантів, по вулицях пересуваються патрулі, — зазначають у Генштабі ЗСУ.

У звільнених населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи.

Нагадаємо, на Півдні України ЗСУ за тиждень звільнили 179 населених пунктів.