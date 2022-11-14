https://racurs.ua/n176793-litva-peredala-ukraine-bronetransportery-osnaschennye-minometami-foto.html

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Україна отримала від Литви 12 бронетранспортерів М113, 10 з яких оснащені мінометами.

Десяток цих машин оснащені самохідними мінометами калібру 120-мм. Ще дві одиниці оснащені радіолокатором управління вогнем. Крім того, Збройні сили України отримали боєприпаси. Про це 14 листопада повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у Twitter.

За словами чиновника, Литва відправила в Україну вже 62 М113 різного призначення.

Нагадаємо, 10 листопада Міністерство оборони США оголосило про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 400 млн дол. США. ЗСУ отримають ракети для систем ППО HAWK, чотири ЗРК Avenger та ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS та 21 тис. 155-мм артилерійських снарядів.