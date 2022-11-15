В ОП опубликовали последствия попадания ракеты в центре Киева

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Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко показав наслідки ракетного обстрілу столиці. Одна з ракет 15 листопада поцілила у багатоповерхівку.

Внаслідок влучання загорівся житловий будинок. Тимошенко повідомив, що на місці вже працюють рятувальники та лікарі.

Журналіст Андрій Цаплієнко написав, що над Києвом збили крилату ракету, яка була націлена на один з об'єктів критичної інфраструктури.

Саме уламки цієї ракети впали на житлові будинки в районі Дружби народів.