В ОП опублікували наслідки влучання ракети у центрі Києва

https://racurs.ua/ua/n176838-v-op-opublikuvaly-naslidky-vluchannya-rakety-u-centri-kyieva-video.html

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Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко показав наслідки ракетного обстрілу столиці. Одна з ракет 15 листопада поцілила у багатоповерхівку.

Внаслідок влучання загорівся житловий будинок. Тимошенко повідомив, що на місці вже працюють рятувальники та лікарі.

Журналіст Андрій Цаплієнко написав, що над Києвом збили крилату ракету, яка була націлена на один з об'єктів критичної інфраструктури.

Саме уламки цієї ракети впали на житлові будинки в районі Дружби народів.