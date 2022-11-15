Российская администрация сбежала из Новой Каховки, оккупанты отступают и на левом берегу Днепра

https://racurs.ua/n176839-rossiyskaya-administraciya-sbejala-iz-novoy-kahovki-okkupanty-otstupaut-i-na-levom-beregu-dnepra.html

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Окупаційна адміністрація залишила Нову Каховку.

Через постійні обстріли з боку ЗСУ працівники управління Нової Каховки покинули місто та передислокувалися у безпечніші райони області, — йдеться у повідомленні окупантів.

Також хороші новини з півдня повідомила прес-офіцер Сил оборони Наталія Гуменюк: російські війська на лівому березі Дніпра відступають на 15−20 км углиб від встановлених рубежів, щоб захиститися від вогню ЗСУ.

Гуменюк розповіла, що логістика ворога на лівому березі Дніпра знаходиться під вогневим контролем ЗСУ. Тому ворог залишає свої позиції та просувається глибше, щоб врахувати далекобійність нашої артилерії.