Окупанти залишають облаштовані рубежі на лівому березі Дніпра та просуваються вглиб на 15-20 км

Російська адміністрація втекла з Нової Каховки, окупанти відступають і на лівому березі Дніпраhttps://racurs.ua/ua/n176839-rosiyska-administraciya-vtekla-z-novoyi-kahovky-rosiyany-vidstupaut-i-na-livomu-berezi-dnipra.htmlРакурс
Окупаційна адміністрація залишила Нову Каховку.
Через постійні обстріли з боку ЗСУ працівники управління Нової Каховки покинули місто та передислокувалися у безпечніші райони області, — йдеться у повідомленні окупантів.
Також хороші новини з півдня повідомила прес-офіцер Сил оборони Наталія Гуменюк: російські війська на лівому березі Дніпра відступають на 15−20 км углиб від встановлених рубежів, щоб захиститися від вогню ЗСУ.
Гуменюк розповіла, що логістика ворога на лівому березі Дніпра знаходиться під вогневим контролем ЗСУ. Тому ворог залишає свої позиції та просувається глибше, щоб врахувати далекобійність нашої артилерії.
Каховська ГЕС припинила виробляти електроенергію, заявив 15 листопада призначений росіянами голова окупаційної адміністрації Херсонської області володимир сальдо.
Раніше проросійська окупаційна влада регіону звинувачувала ЗСУ в обстрілах ГЕС і розповідала про грандіозні пошкодження, завдані станції.
Упродовж кількох місяців Москва звинувачує Київ у підготовці диверсії для підриву дамби Каховської ГЕС, яка утримує у водосховищі близько 18 млн т води.