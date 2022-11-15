Росіяни розквартировуються в Олешках і Новотроїцькому на Херсонщині

https://racurs.ua/ua/n176832-rosiyany-rozkvartyrovuutsya-v-oleshkah-i-novotroyickomu-na-hersonschyni.html

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Воєнні злочинці росії заселяються у будинки місцевих мешканців населених пунктів Олешки та Новотроїцьке у Херсонській області. Також російські солдати відбирають в українців автомобілі.

Про це 15 листопада повідомляє поліція Херсонщини.

З тимчасово окупованих територій, зокрема, з міста Олешки та смт Новотроїцьке, у поліцію надходять повідомлення, що російські військові заселяються в будинки місцевих, відбирають у людей автомобілі та мисливську зброю, — вказали у поліції.

Також нещодавно мешканець Чорнобаївської громади, який повернувся у свій дім, виявив там нерозірвану міну.

Окрім цього, правоохоронці отримали повідомлення від жителя Нової Каховки, що воєнні злочинці рф викрали його дружину та утримували її у катівні два тижні.

Нагадаємо, у Херсонській області виявили тіла подружжя-фермерів, яких загарбники вбили під час окупації. На території звільнених населених пунктів регіону вже зафіксовано понад 400 військових злочинів окупантів.