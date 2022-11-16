Рашисты вывезли в неизвестном направлении 40 жителей поселка на Луганщине

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Российские захватчики продолжают принудительно депортировать людей, фото: «Радіо Свобода»
Рашисты вывезли в неизвестном направлении 40 жителей поселка на Луганщинеhttps://racurs.ua/n176862-rashisty-vyvezli-v-neizvestnom-napravlenii-40-jiteley-poselka-na-luganschine.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують депортацію українців та вдаються до примусових заходів на тимчасово окупованих територіях.
Зокрема, на Луганщині вони вивезли в невідомому напрямку 40 жителів селища Марківка. Про це сьогодні, 16 листопада, повідомляє прес-служба Центру національного спротиву.
Зазначається, що способи здійснення рашистами депортації мають відмінності у різних окупованих регіонах:
- в окупованих районах півдня України депортація відбувається під виглядом «евакуації» — росіяни навмисно створюють умови, коли жити далі в населеному пункті неможливо й водночас забороняють виїзд до вільної України;
- на сході загарбники вдаються до відвертого примусу.
Зокрема, в смт Марківка окупанти, проводячи фільтраційні заходи, посадили в автобус й примусово вивезли 40 місцевих мешканців в невідомому напрямку, — зазначають у ЦНС з посиланням на місцеве підпілля.
Тож у ЦНС закликають мешканців тимчасово окупованих територій залишити регіон й виїхати на підконтрольні уряду України території.
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