Место взрыва ракеты в Польше. Фото:

https://racurs.ua/n176863-ukraina-poprosila-predostavit-dostup-k-mestu-vzryva-rakety-v-polshe-danilov.html

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Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху в Польщі.

На місце падіння ракети просять допустити представників Міністерства оборони та Державної прикордонної служби. Українська влада виступає за спільну перевірку цього інциденту. Про це 16 листопада секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов написав у Twitter.

Данілов наголосив, що Україна готова передати наявні у докази російського сліду в падінні ракети, яка призвела до смертей польських громадян.

Ми готові передати докази російського сліду, які у нас є. Ми очікуємо від наших партнерів інформацію, на підставі якої зроблено висновок, що це українська зенітна ракета, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 листопада агентство Associated Press із посиланням на американську розвідку написало, що російські ракети перетнули польський кордон. Внаслідок падіння цих ракет у Польщі загинули двоє осіб.

А 16 листопада президент Польщі Анджей Дуда заявив, що то впала ракета російського виробництва від зенітно-ракетного комплексу С-300. Глава держави також зазначив, що немає жодних доказів навмисної атаки та удару з боку країни-агресора росії. Ця ракета могла належати до української протиповітряної оборони.