Украинская ПВО отчиталась о сбитых российских ракетах утром 17 ноября

https://racurs.ua/n176890-ukrainskaya-pvo-otchitalas-o-sbityh-rossiyskih-raketah-utrom-17-noyabrya.html

Ракурс

Українська ППО відзвітувала про кількість збитих російських ракет уранці 17 листопада.

За час повітряної тривоги над Києвом знищили чотири ракети та 5 дронів Shahed, повідомили в КМВА.

У Київській області «прильотів» сьогодні не було, тільки робота ППО, повідомили в обласній військовій адміністрації.

В оперативному командуванні «Південь» наводять подробиці ракетного удару на Одещині.

Було вражено об'єкт логістики в самій Одесі. По ньому били «Калібри» та шість ракет повітряного базування.

З акваторії Чорного моря росіяни випустили «Калібри», а з двох літаків Су-30 спрямували шість ракет повітряного базування, — повідомили в ОК «Південь».

Постраждала одна людина, пошкоджено будови сусідніх підприємств. ППО збили над морем шість ракет.

Внаслідок ранкових обстрілів Дніпра шпиталізовано 14 людей, серед них 1 дитина.

Крім того, вночі 17 листопада окупаційні війська завдали три удари ракетами С-300 по місту Вільнянськ. Одна з ракет влучила у двоповерховий житловий будинок, у якому мешкало 10 людей. Відомо про загибель чотирьох громадян.

Інші, ймовірно, залишаються під завалами. Також від ворожого обстрілу постраждали території та будівлі об'єкту критичної інфраструктури.