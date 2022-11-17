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Артиллерия ВСУ уничтожила технику и солдат рф на востоке
Артиллерия ВСУ уничтожила технику и солдат рф на востоке (ВИДЕО)https://racurs.ua/n176903-artilleriya-vsu-unichtojila-tehniku-i-soldat-rf-na-vostoke-video.htmlРакурс
Військовослужбовці розвідувального підрозділу «ОЧІ» разом з артилерією Збройних сил України знищили окупантів на сході України.
Відеозапис оприлюднило 17 листопада у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.
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