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Ракурс
Артиллерия ВСУ уничтожила технику и солдат рф на востоке

Артиллерия ВСУ уничтожила технику и солдат рф на востоке (ВИДЕО)

17 ноя 2022, 19:40
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Військовослужбовці розвідувального підрозділу «ОЧІ» разом з артилерією Збройних сил України знищили окупантів на сході України.





Відеозапис оприлюднило 17 листопада у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Источник: Ракурс


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