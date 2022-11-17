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Ракурс
Артилерія ЗСУ знищила техніку і солдатів рф на сході

Артилерія ЗСУ знищила техніку і солдатів рф на сході (ВІДЕО)

17 лис 2022, 19:40
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Військовослужбовці розвідувального підрозділу «ОЧІ» разом з артилерією Збройних сил України знищили окупантів на сході України.





Відеозапис оприлюднило 17 листопада у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Джерело: Ракурс


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