«Укрэнерго» показало последствия атаки рф на энергоинфраструктуру

В «Укренерго» показали наслідки масованого ракетного удару воєнних злочинців росії по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Це трансформатор на одній з великих підстанцій на заході України. В момент влучання в нього без світла залишилося близько 400 тис. людей. Таких трансформаторів зараз енергосистемі десятки. Це обладнання неможливо замінити швидко, але енергетики роблять все, щоб відновити живлення в країні, — прокоментували фото в компанії.