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Ракурс
«Укрэнерго» показало последствия атаки рф на энергоинфраструктуру

«Укрэнерго» показало последствия атаки рф на энергоинфраструктуру (ФОТО)

17 ноя 2022, 20:40
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В «Укренерго» показали наслідки масованого ракетного удару воєнних злочинців росії по об'єктах енергетичної інфраструктури України.





Це трансформатор на одній з великих підстанцій на заході України. В момент влучання в нього без світла залишилося близько 400 тис. людей. Таких трансформаторів зараз енергосистемі десятки. Це обладнання неможливо замінити швидко, але енергетики роблять все, щоб відновити живлення в країні, — прокоментували фото в компанії.

Окрім цього, за рішенням «Укренерго» в Київській області продовжуються екстрені вимкнення електропостачання.

Источник: Ракурс


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