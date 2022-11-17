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“Укренерго” показало наслідки атаки рф на енергетичну інфраструктуру
«Укренерго» показало наслідки атаки рф на енергетичну інфраструктуру (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n176906-ukrenergo-pokazalo-naslidky-ataky-rf-na-energetychnu-infrastrukturu-foto.htmlРакурс
В «Укренерго» показали наслідки масованого ракетного удару воєнних злочинців росії по об'єктах енергетичної інфраструктури України.
Це трансформатор на одній з великих підстанцій на заході України. В момент влучання в нього без світла залишилося близько 400 тис. людей. Таких трансформаторів зараз енергосистемі десятки. Це обладнання неможливо замінити швидко, але енергетики роблять все, щоб відновити живлення в країні, — прокоментували фото в компанії.
Окрім цього, за рішенням «Укренерго» в Київській області продовжуються екстрені вимкнення електропостачання.
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