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Ракурс
Уничтожение российской техники, скриншот видео

Гонят рашистов от Херсона — военные уничтожили БТР оккупантов у знака Олешье (ВИДЕО)

18 ноя 2022, 11:27
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Українські артилеристи з 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка поцілила у ворожий БТР просто поруч зі знаком «Олешшя», розташованому біля міста Олешки на Херсонщині.





Відповідне відео опубліковане на сторінці в соціальній мережі Фейсбук Оперативного командування «Південь».

Вигнали рашистів з Херсона, женемо їх далі, за поребрик, — наголошується в описі відео.

На відео можна побачити момент влучання у ворожий БТР, котрий розміщувався на позиції окупантів, розташованій на автошляху біля неподалік від стели «Олешшя».

Місто Олешки отримало свою чинну назву у 2016 році — в ході декомунізації місту Цурюпинськ була повернута історична назва. Також було змінено стелу з назвою міста при в’їзді до цього райцентру — тепер вона означає не місто, як раніше, а весь район.

Источник: Ракурс


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