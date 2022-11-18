Уничтожение российской техники, скриншот видео

https://racurs.ua/n176919-gonyat-rashistov-ot-hersona-voennye-unichtojili-btr-okkupantov-u-znaka-oleshe-video.html

Ракурс

Українські артилеристи з 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка поцілила у ворожий БТР просто поруч зі знаком «Олешшя», розташованому біля міста Олешки на Херсонщині.

Відповідне відео опубліковане на сторінці в соціальній мережі Фейсбук Оперативного командування «Південь».

Вигнали рашистів з Херсона, женемо їх далі, за поребрик, — наголошується в описі відео.

На відео можна побачити момент влучання у ворожий БТР, котрий розміщувався на позиції окупантів, розташованій на автошляху біля неподалік від стели «Олешшя».

Місто Олешки отримало свою чинну назву у 2016 році — в ході декомунізації місту Цурюпинськ була повернута історична назва. Також було змінено стелу з назвою міста при в’їзді до цього райцентру — тепер вона означає не місто, як раніше, а весь район.