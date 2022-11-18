Ракета X-55, фото: Defense Express

https://racurs.ua/n176915-nad-kievom-sbili-rossiyskuu-raketu-iz-yadernogo-arsenala-smi.html

Ракурс

Над Києвом вчора, 17 листопада, збили дві російські ракети X-55.

На одній з них взагалі не було бойової частини — натомість був встановлений блок, який виступав імітатором ядерної боєголовки. Про це повідомляє видання Defense Express з посиланням на власні джерела.

Простіше кажучи — для цього удару орки взяли як мінімум одну Х-55 зі свого «ядерного арсеналу», «відкрутили» з цієї ракети ядерну боєголовку і замість неї поставили пусту «болванку», і так і відстріляли по Україні, — наголошує видання.

Зазначається, що зазвичай рф застосовувала для ударів по Україні ракети типу Х-555 — «неядерну» модифікацію ракети Х-55, перероблену під звичайну боєголовку із «класичною» вибухівкою.

Видання наголошує, що звичайна та ядерна боєголовка конструктивно між собою відрізняються.

Саме тому, схоже, в орків так і вийшло: вийняти «спецБЧ» із Х-55 вони змогли, а от зарядити туди звичайну боєголовку — конструктивної можливості не було. Тому й застосували для удару Х-55 із порожньою «болванкою», — зазначає видання.

Такі дії рашистів можуть мати кілька пояснень, проте кожне з них свідчить, що ракетний запас рф вичерпується:

залучені до підготовки та виконання чергового удару російські військові могли просто «взяти під козирьок» вказівку «зверху» забезпечити 17 листопада масованість застосування крилатих ракет, тому в хід пішла й Х-55 з імітатором ядерної БЧ;

росіяни навмисне використали Х-55 із «порожнім» імітатором ядерної бойової частини, щоб перевантажити протиповітряну оборону України. При цьому на початку війни рашисти для «перевантаження» ППО використовували «розхідний матеріал», такий як радянські безпілотники Ту-243, а не дефіцитні ракети з «ядерного арсеналу»;

рашисти були вимушені задіяти Х-55, бо вичерпуються, зокрема, запаси новіших крилатих Х-101, виготовлених саме під звичайну боєголовку (так, за даними видання 15 листопада була збита Х-101, виготовлена в III кварталі 2022 року — зазвичай намагаються відстрілювати старіші ракети, а лише згодом новіші).

Джерело: Defense Express