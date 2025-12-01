В Днепре увеличилось число погибших и раненых (ВИДЕО)https://racurs.ua/n210603-v-dnepre-uvelichilos-chislo-pogibshih-i-ranenyh-video.htmlРакурс
У Дніпрі до чотирьох зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по місту, завданого сьогодні, 1 грудня.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Дніпра Борис Філатов.
Також вже відомо про 26 поранених.
Також внаслідок російського удару у місті:
- пошкоджено чотири багатоповерхівки — там вибито понад 200 вікон;
- руйнувань зазнали будівля навчального закладу, склад благодійної організації та низка нежитлових приміщень.
На місці працюють понад півсотні комунальників, а також важка спецтехніка — навантажувачі, евакуатори і самоскиди.
Філатов також закликав жителів Дніпра не їхати в напрямку місця вибуху, щоб не заважати роботі рятувальників, медиків, комунальних служб та поліції, створюючи непроїзні затори:
Коли ви чуєте вибухи, і коли лунає сигнал повітряної тривоги, будь ласка, намагайтеся скоротити свої пересування містом. Бо неважливо, що я стояв у заторі майже 40 хвилин. Але проїхати не могли також карети «швидкої» та авто ДСНС.