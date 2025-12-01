Последствия российского ракетного удара по Днепру 1 декабря, фото: Днепропетровск ОВА

Російські загарбники сьогодні, 1 грудня, завдали ракетного удару по Дніпру.

Наразі відомо про трьох загиблих. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.

Також є постраждалі.

15 людей, за оновленими даними, постраждали у Дніпрі. Троє з них на амбулаторному лікуванні, решта — госпіталізовані. Шестеро поранених у важкому стані, — зазначили в ОВА.

Видання «Суспільне Дніпро» повідомляє, що внаслідок атаки пошкоджені СТО та підприємства. На місці ракетного удару працюють всі екстрені служби.