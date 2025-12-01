Новости
Последствия российского ракетного удара по Днепру 1 декабря, фото: Днепропетровск ОВА

Рашисты ударили ракетой по Днепру — три человека погибли (ФОТО)

1 дек 2025, 12:54
Російські загарбники сьогодні, 1 грудня, завдали ракетного удару по Дніпру.

Наразі відомо про трьох загиблих. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.

Також є постраждалі.

15 людей, за оновленими даними, постраждали у Дніпрі. Троє з них на амбулаторному лікуванні, решта — госпіталізовані. Шестеро поранених у важкому стані, — зазначили в ОВА.

Видання «Суспільне Дніпро» повідомляє, що внаслідок атаки пошкоджені СТО та підприємства. На місці ракетного удару працюють всі екстрені служби.

Одна колега загинула, одна в лікарні… Немає СТО, машини потрощені, — розповіла виданню співробітниця потрощеного СТО.

Наслідки російського ракетного удару по Дніпру 1 грудня, фото: Дніпропетровська ОВА

