Наслідки російського ракетного удару по Дніпру 1 грудня, фото: Дніпропетровська ОВА

https://racurs.ua/ua/n210600-rashysty-vdaryly-iskanderom-po-dnipru-troie-zagyblyh-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 1 грудня, завдали ракетного удару по Дніпру.

Наразі відомо про трьох загиблих. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.

Також є постраждалі.

15 людей, за оновленими даними, постраждали у Дніпрі. Троє з них на амбулаторному лікуванні, решта — госпіталізовані. Шестеро поранених у важкому стані, — зазначили в ОВА.

Видання «Суспільне Дніпро» повідомляє, що внаслідок атаки пошкоджені СТО та підприємства. На місці ракетного удару працюють всі екстрені служби.