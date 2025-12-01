Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського ракетного удару по Дніпру 1 грудня, фото: Дніпропетровська ОВА
Рашисти вдарили ракетою по Дніпру — троє загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n210600-rashysty-vdaryly-iskanderom-po-dnipru-troie-zagyblyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 1 грудня, завдали ракетного удару по Дніпру.
Наразі відомо про трьох загиблих. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.
Також є постраждалі.
15 людей, за оновленими даними, постраждали у Дніпрі. Троє з них на амбулаторному лікуванні, решта — госпіталізовані. Шестеро поранених у важкому стані, — зазначили в ОВА.
Видання «Суспільне Дніпро» повідомляє, що внаслідок атаки пошкоджені СТО та підприємства. На місці ракетного удару працюють всі екстрені служби.
Одна колега загинула, одна в лікарні… Немає СТО, машини потрощені, — розповіла виданню співробітниця потрощеного СТО.