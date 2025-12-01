Наслідки російської повітряної атаки по Дніпру, фото: Дніпровська ОВА

https://racurs.ua/ua/n210603-u-dnipri-zrosla-kilkist-zagyblyh-ta-poranenyh-video.html

Ракурс

У Дніпрі до чотирьох зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по місту, завданого сьогодні, 1 грудня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Також вже відомо про 26 поранених.

Також внаслідок російського удару у місті:

пошкоджено чотири багатоповерхівки — там вибито понад 200 вікон;

руйнувань зазнали будівля навчального закладу, склад благодійної організації та низка нежитлових приміщень.

На місці працюють понад півсотні комунальників, а також важка спецтехніка — навантажувачі, евакуатори і самоскиди.

Філатов також закликав жителів Дніпра не їхати в напрямку місця вибуху, щоб не заважати роботі рятувальників, медиків, комунальних служб та поліції, створюючи непроїзні затори: