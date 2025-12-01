Новини
Наслідки російського ракетного удару по Дніпру 1 грудня, фото: ДСНС

У Дніпрі оголосили День жалоби, кількість постраждалих зросла до 40

У Дніпрі 2 грудня оголошено Днем жалоби за жертвами російського ракетного удару, завданого по місту сьогодні, 1 грудня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Наразі відомо про чотирьох загиблих.

Дніпропетровська ОВА повідомляє, що пошуково-рятувальні роботи вже завершені, кількість постраждалих зросла до 40.

Переважна більшість у лікарнях. На жаль, 11 поранених у важкому стані. Четверо людей загинули, — зазначили в ОВА.

