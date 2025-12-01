В Днепре объявлен День траура, число пострадавших возросло до 40

Читайте также
Последствия российского ракетного удара по Днепру 1 декабря, фото: ГСЧС
У Дніпрі 2 грудня оголошено Днем жалоби за жертвами російського ракетного удару, завданого по місту сьогодні, 1 грудня.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Дніпра Борис Філатов.
Наразі відомо про чотирьох загиблих.
Дніпропетровська ОВА повідомляє, що пошуково-рятувальні роботи вже завершені, кількість постраждалих зросла до 40.
Переважна більшість у лікарнях. На жаль, 11 поранених у важкому стані. Четверо людей загинули, — зазначили в ОВА.