Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского ракетного удара по Днепру 1 декабря, фото: ГСЧС

В Днепре объявлен День траура, число пострадавших возросло до 40

1 дек 2025, 15:21
999

У Дніпрі 2 грудня оголошено Днем жалоби за жертвами російського ракетного удару, завданого по місту сьогодні, 1 грудня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Наразі відомо про чотирьох загиблих.

Дніпропетровська ОВА повідомляє, що пошуково-рятувальні роботи вже завершені, кількість постраждалих зросла до 40.

Переважна більшість у лікарнях. На жаль, 11 поранених у важкому стані. Четверо людей загинули, — зазначили в ОВА.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров