В Днепре объявлен День траура, число пострадавших возросло до 40

Последствия российского ракетного удара по Днепру 1 декабря, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n210606-v-dnepre-obyavlen-den-traura-chislo-postradavshih-vozroslo-do-40.html

Ракурс

У Дніпрі 2 грудня оголошено Днем жалоби за жертвами російського ракетного удару, завданого по місту сьогодні, 1 грудня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Наразі відомо про чотирьох загиблих.

Дніпропетровська ОВА повідомляє, що пошуково-рятувальні роботи вже завершені, кількість постраждалих зросла до 40.