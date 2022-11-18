Зеленский расширил состав Ставки верховного главнокомандующего

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Владимир Зеленский, фото: Офис президента
Зеленский расширил состав Ставки верховного главнокомандующегоhttps://racurs.ua/n176925-zelenskiy-rasshiril-sostav-stavki-verhovnogo-glavnokomanduuschego.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, вніс зміни до складу Ставки верховного головнокомандувача.
Відповідний указ, датований 17 листопада, опублікований на сайті Офісу президента.
Згідно з ним, до складу Ставки вводяться:
- міністр інфраструктури України Олександр Кубраков;
- заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, 16 листопада Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого були проаналізовані дані щодо характеру ушкоджень, завданих нещодавніми російськими ракетними ударами.
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