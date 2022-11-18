Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Зеленський ввів двох осіб до складу Ставки верховного головнокомандувача

18 лис 2022, 14:13
999

Володимир Зеленський, президент України, вніс зміни до складу Ставки верховного головнокомандувача.





Відповідний указ, датований 17 листопада, опублікований на сайті Офісу президента.

Згідно з ним, до складу Ставки вводяться:

  • міністр інфраструктури України Олександр Кубраков;
  • заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 16 листопада Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого були проаналізовані дані щодо характеру ушкоджень, завданих нещодавніми російськими ракетними ударами.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів