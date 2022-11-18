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Шевченко отказался быть членом НОК в компании с Шуфричем и Суркисом
Шевченко отказался быть членом НОК в компании с Шуфричем и Суркисомhttps://racurs.ua/n176931-shevchenko-otkazalsya-byt-chlenom-nok-v-kompanii-s-shufrichem-i-surkisom.htmlРакурс
Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, якого 17 листопада обрали віце-президентом Національного олімпійського комітету, залишив цю організацію.
Це сталося після того, як до оновленого складу НОК України увійшли народні депутати Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс, які донедавна були членами проросійської партії «Опозиційна платформа — За життя» (ОПЗЖ).
У найважчий час в історії моєї країни я гордий бути поруч з Україною і допомагати усім, чим можу, задля нашої перемоги.
Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися в складі НОК за такого складу.
Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх, — написав Шевченко.
20 червня 2022 року в Україні рішенням суду діяльність ОПЗЖ заборонено.
17 листопада в НОК відбулися вибори нового президента, адже колишній очільник комітету Сергій Бубка влітку заявив, що йде з посади. Новим президентом переважною більшістю голосів обрали міністра спорту та олімпійського чемпіона з фехтування Вадима Гутцайта.
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