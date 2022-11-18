Андрій Шевченко відмовився бути членом НОК у компанії з Шуфричем і Суркісом

Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, якого 17 листопада обрали віце-президентом Національного олімпійського комітету, залишив цю організацію.

Це сталося після того, як до оновленого складу НОК України увійшли народні депутати Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс, які донедавна були членами проросійської партії «Опозиційна платформа — За життя» (ОПЗЖ).

У найважчий час в історії моєї країни я гордий бути поруч з Україною і допомагати усім, чим можу, задля нашої перемоги.

Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися в складі НОК за такого складу.

Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх, — написав Шевченко.