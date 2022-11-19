Дукалис, Кобра, Джокер, Киллер, Мать, Вано — псевдо предателей, служивших в оккупационной полиции Херсона

https://racurs.ua/n176957-dukalis-kobra-djoker-killer-mat-vano-psevdo-predateley-slujivshih-v-okkupacionnoy-policii.html

Ракурс

Держбюро розслідувань (ДБР) знайшло повний список зрадників, які служили в окупаційній «поліції» Херсону.

Позивні зрадників заслуговують окремої уваги — Дукаліс, Кобра, Джокер, Килер, Купець, Мать, Вано.

Ці правоохоронці, які перейшли на бік ворога, тікали зі звільненого Херсону так швидко, що залишили в офісі неспростовні докази своєї державної зради.

Слідчі знайшли так званий «журнал принятия (сдачи) поста и проверки несения службы по охране здания Управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области». Окремо знайдено повні списки з адресами, телефонами, званнями, позивними колаборантів.

Зрадник з псевдо Вано — це колишній співробітник ГУНП в Херсонській області, якому вже заочно повідомлено про підозру у державній зраді. Він особисто разом з представниками окупаційної влади та військовими рф брав участь в обшуках у співробітників поліції та вилученні наявної у них вогнепальної зброї та боєприпасів.

За службу в окупантів він отримав звання майора та посаду заступника начальника відділу управління. Йому навіть видали грамоту з «двоглавою куркою» за високі результати роботи. Ця нагорода була присвячена до 104-ої річниці створення карного розшуку рф.

Усім вказаним в повідомленні ДБР колаторантам готується заочне повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України та ч. 7 ст. 111).

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Служба безпеки України виявила у звільненому від ворога Херсоні засекречені документи федеральної служби безпеки росії.