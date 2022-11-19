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Дукалис, Кобра, Джокер, Киллер, Мать, Вано — псевдо предателей, служивших в оккупационной полиции Херсона
Дукалис, Кобра, Джокер, Киллер, Мать, Вано — псевдо предателей, служивших в оккупационной полиции Херсонаhttps://racurs.ua/n176957-dukalis-kobra-djoker-killer-mat-vano-psevdo-predateley-slujivshih-v-okkupacionnoy-policii.htmlРакурс
Держбюро розслідувань (ДБР) знайшло повний список зрадників, які служили в окупаційній «поліції» Херсону.
Позивні зрадників заслуговують окремої уваги — Дукаліс, Кобра, Джокер, Килер, Купець, Мать, Вано.
Ці правоохоронці, які перейшли на бік ворога, тікали зі звільненого Херсону так швидко, що залишили в офісі неспростовні докази своєї державної зради.
Слідчі знайшли так званий «журнал принятия (сдачи) поста и проверки несения службы по охране здания Управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области». Окремо знайдено повні списки з адресами, телефонами, званнями, позивними колаборантів.
Зрадник з псевдо Вано — це колишній співробітник ГУНП в Херсонській області, якому вже заочно повідомлено про підозру у державній зраді. Він особисто разом з представниками окупаційної влади та військовими рф брав участь в обшуках у співробітників поліції та вилученні наявної у них вогнепальної зброї та боєприпасів.
За службу в окупантів він отримав звання майора та посаду заступника начальника відділу управління. Йому навіть видали грамоту з «двоглавою куркою» за високі результати роботи. Ця нагорода була присвячена до 104-ої річниці створення карного розшуку рф.
Усім вказаним в повідомленні ДБР колаторантам готується заочне повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України та ч. 7 ст. 111).
Раніше «Ракурс» повідомляв, що Служба безпеки України виявила у звільненому від ворога Херсоні засекречені документи федеральної служби безпеки росії.
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