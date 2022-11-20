Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов, фото: Валентин Резниченко

Рашисты накрыли огнем из РСЗО и артиллерии четыре общины Днепропетровщины (ФОТО)

20 ноя 2022, 08:56
999

Російські загарбники знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.





Про це сьогодні, 20 листопада, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначається, що росіяни накрили вогнем з РСЗВ та важкої артилерії чотири громади:

  • Червоногригорівську;
  • Мирівську;
  • Марганецьку;
  • Нікопольську.

За словами Резніченка, в результаті обстрілів найбільше дісталося Нікополю — по житлових кварталах протягом ночі вдарило щонайменше 40 російських снарядів.

Постраждав 59-річний чоловік. Йому надали допомогу. Лікується удома, — зазначив очільник ОВА. — Пошкоджені 20 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автівки, гуртожиток профтехучилища, газопроводи та лінії електропередач.

Російський обстріл спричинив три пожежі — зайнялися квартира, машина та гараж, вогонь же ліквідували.

У решті громад без постраждалих. Побиті приватні будинки та господарські споруди, — повідомив Резніченко. — У інших районах області ніч була тихою.

Наслідки російських обстрілів, фото: Валентин Резніченко

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров