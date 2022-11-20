Рашисти накрили вогнем з РСЗВ та артилерії чотири громади Дніпропетровщини (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n176983-rashysty-nakryly-vognem-z-rszv-ta-artyleriyi-chotyry-gromady-dnipropetrovschyny-foto.htmlРакурс
Російські загарбники знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це сьогодні, 20 листопада, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Зазначається, що росіяни накрили вогнем з РСЗВ та важкої артилерії чотири громади:
- Червоногригорівську;
- Мирівську;
- Марганецьку;
- Нікопольську.
За словами Резніченка, в результаті обстрілів найбільше дісталося Нікополю — по житлових кварталах протягом ночі вдарило щонайменше 40 російських снарядів.
Постраждав 59-річний чоловік. Йому надали допомогу. Лікується удома, — зазначив очільник ОВА. — Пошкоджені 20 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автівки, гуртожиток профтехучилища, газопроводи та лінії електропередач.
Російський обстріл спричинив три пожежі — зайнялися квартира, машина та гараж, вогонь же ліквідували.
У решті громад без постраждалих. Побиті приватні будинки та господарські споруди, — повідомив Резніченко. — У інших районах області ніч була тихою.