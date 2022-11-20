Наслідки російських обстрілів, фото: Валентин Резніченко

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Російські загарбники знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це сьогодні, 20 листопада, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначається, що росіяни накрили вогнем з РСЗВ та важкої артилерії чотири громади:

Червоногригорівську;

Мирівську;

Марганецьку;

Нікопольську.

За словами Резніченка, в результаті обстрілів найбільше дісталося Нікополю — по житлових кварталах протягом ночі вдарило щонайменше 40 російських снарядів.

Постраждав 59-річний чоловік. Йому надали допомогу. Лікується удома, — зазначив очільник ОВА. — Пошкоджені 20 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автівки, гуртожиток профтехучилища, газопроводи та лінії електропередач.

Російський обстріл спричинив три пожежі — зайнялися квартира, машина та гараж, вогонь же ліквідували.